2020/04/30 | 13:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الخميس، الشركة المنفذة لمشروع المستشفى التركي في الناصرية بانجازه وفق التوقيتات الزمنية المحددة.وذكرن اللجنة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني شارك اجتماع المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية برئاسة وزير التخطيط نوري الدليمي وبحضور عدد من السادة الوزراء وممثلين عن الوزارات ذات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية تبحث مراحل انجاز المستشفى التركي في الناصرية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية تبحث مراحل انجاز المستشفى التركي في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).