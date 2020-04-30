الانبار تكشف مواقع ارتكاز خلايا داعش في المناطق الغربية

2020/04/30 | 14:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الخميس، مواقع ارتكاز خلايا عصابات داعش الاجرامية في المناطق الغربية ذات التضاريس المعقدة .وقال المحلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية لديها معلومات كافية عن تواجد خلايا عصابات داعش الاجرامية في المناطق الصحراوية حيث توجد مفارز لعناصر التنظيم الاجرامية متغلغلة بين […]

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