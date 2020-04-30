مصدر يحدد لـ”العهد نيوز”المعيار الاساسي لانجاح كابينة الكاظمي.. سيتم الاطاحة بها في هذه الحالة

2020/04/30 | 14:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار مصدر نيابي، الى ان المعيار الاساسي لانجاح كابينة الرئيس المكلف مصطفى الكاظمي، هو الاتيان بأشخاص مستقلين ضمن تشكيلته الحكومية.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “نجاح كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تتوقف على مسالتين مهمتين اولهما تنفيذ البرنامج الحكومي اضافة الى الاشخاص الذين سيختارهم ضمن كابينته الحكومية”.وبين المصدر ان […]

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