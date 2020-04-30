إغلاق مدينة الحسكة السورية بعد تسجيل إصابتين بكورونا

2020/04/30 | 14:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة الحسكة (شمال شرقي سوريا)، إغلاق مدينة الحسكة اعتبارا من اليوم الخميس، بعد تسجيل إصابتين جديدتين بوباء كورونا بالمحافظة.ودعا رئيس مجلس المحافظة عبد الغني أوسو، السكان إلى البقاء في المنازل وعدم الاختلاط والالتزام بالقرارات التي تتخذها “الإدارة الذاتية” لمنع انتشار الفيروس على نطاق أوسع.وذكرت وكالة “هاوار” الكردية أن مجلس الحسكة اتخذ عددا من […]

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