دراسة: كورونا قد يترك جزيئات في أعماق الرئة لا تكتشفها الاختبارات التقليدية

2020/04/30 | 14:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت دراسة أجراها علماء صينيون على مرضى أصيبوا مرة ثانية بفيروس كورونا وغادروا المستشفى أن الفيروس يترك جزئيات في أعماق الرئتين لا يمكن اكتشافها عن طريق الاختبارات العادية.وسلط العلماء الصينيون الضوء من خلال دراستهم على الأشخاص الذين تعافوا ثم أصيبوا مرة أخرى بفيروس كورونا “كوفيد-19″، وقالوا في نتائج بحثهم الذي نشرته صحيفة “مورنينغ […]

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