وزارة النفط: نحو 23 مليون لتر بنزين حجم الاستهلاك للمشتقات النفطية في الصيف

2020/04/30 | 14:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وكيل وزارة النفط، كريم الحطاب، الخميس، عن حجم استهلاك البلاد من الوقود خلال الصيف. وقال الحطاب في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن”حجم الاستهلاك للمشتقات النفطية في فصل الصيف يقدر بحوالي 23 مليون لتر بنزين وما يماثلها من زيت الغاز”. وأضاف، أن “الإنتاج المحلي لزيت الگاز بلغ 17 مليون لتر، أما إنتاج البنزين فيبلغ حوالي […]

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