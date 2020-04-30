2020/04/30 | 14:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طالب النائب عن كتلة صادقون وجيه عباس، للتحقيق من انباء بيع وزارة الدفاع قطع أراضٍ تابعة للجيش العراقي الى مستثمر خارجي.وقال عباس في بيان للمكتب الأعلامي لكتلة الصادقون اليوم الخميس، إنه طالب “لجنتي الامن والدفاع ولجنة النزاهة البرلمانيتين، بضرورة التأكد من المعلومات التي نشرتها بعض الوكالات الإخبارية حول قيام وزارة الدفاع ببيع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن كتلة صادقون يدعو للتحقيق بأنباء بيع وزارة الدفاع قطع أراضي تابعة للجيش الى مستثمر خارجي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن كتلة صادقون يدعو للتحقيق بأنباء بيع وزارة الدفاع قطع أراضي تابعة للجيش الى مستثمر خارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).