صحة كربلاء تعلن نجاح ’’بلازما الدم’’ في علاج مصاب بكورونا

2020/04/30 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء ، الخميس (30 نيسان 2020)، نجاح علاج حالات الإصابة بفيروس كُورونا المستجد عبر بلازما الدم من حالة سابقة أصيبت وتماثلت للشفاء.

وقال مدير قسم الأمور الفنية في دائرة صحة المحافظة، عدي السلامي، ببيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم مؤخراً إستخدام بلازما الدم أو بلازما النقاهة لعلاج أحد مرضى فيروس كورونا ، بعمر ( 75 ) عاماً وكانت حالته حرجة جدا، مما يُمهَد الطريق لعلاج مرضى أخرين من ذوي الحالات الحرجة للمصابين بالفيروس نفسه، وذلك بعد ثبوت الكفاءة السريرية لهذا العلاج".

وأضاف السلامي ، ان " لدائرة إستندت في خطوتها هذه إلى النتائج العلمية، التي أكدت إحتواء بلازما الدم لدى المُتعافين من الفيروس على عدد كبير من الأجسام المناعية التي تسهم في دعم وتعزيز القوة المناعية للمريض الذي يعاني من مُضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد-19" .

واردف :"قمنا بوضع بروتوكول استخدام علاج بلازما الدم وفقا للمعايير العالمية"، مؤكداً أنه تم "وضع شروط التبرع بالبلازما وتحديد المرضى الذين سوف يتلقون هذا النوع من العلاج".

ولفت السلامي ان "إستخدام بلازما الدم في العلاج ساهم كثيراً في تعجيل شفاء المريض، وساعد كثيراً في انخفاض عدد الأيام التي قضاها في المستشفى" .



مُبيناً ، أن "وفداَ من وزارة الصحة والبيئة، حضر الى المحافظة لتقييم التجربة وأشاد بنجاحها وفائدتها المُستقبلية لمرضى الكُورونا ".

وإختتم السلامي بحسب البيان، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدائرة على المستويين الوقائي والعلاجي، وعمل كُل ما من شأنه توفير مناخ الإستشفاء الأفضل والرعاية الطبية المتكاملة ، التي تُكفل الحد من أية آثار جانبية محتملة لدى مرضى كورونا إلى جانب تسريع عملية الشفاء، وعودة المُصابين الى حياتهم الطبيعية " .

بغداد اليوم – بغداد

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وقالت اللجنة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "دعت نقابة الفنانين العراقيين والاتحاد العام

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وقال المكتب الإعلامي للعتابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه &qu

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