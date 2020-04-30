اليوم.. الكتل الشيعية تعقد اجتماعاً حاسماً مع الكاظمي لحسم الكابينة الوزارية

2020/04/30 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف "الفتح"، فاضل الفتلاوي، الخميس (30 نيسان 2020)، عن وجود اجتماع حاسم بين القوى السياسية الشيعية، ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بشأن الكابينة الوزارية.

وقال الفتلاوي في حديث لـ (بغداد اليوم): "اليوم سيكون هناك اجتماع حاسم بين القوى السياسية الشيعية، ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، من أجل الاطلاع على اسماء الكابينة الوزارية والاتفاق والتوافق عليها مع الكاظمي".

وبين، أن "أعضاء الكابينة الوزارية يجب ان يكونوا من الشخصيات النزيهة والكفؤة، ويكون اختيارها بعيداً عن الضغوط والمجاملات السياسية"، مؤكداً أن "أي اسم عليه مؤشرات أو غيرها سيتم رفضه".

وشدد النائب عن تحالف الفتح على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي "أن يكون حازماً باختيار شخصيات نزيهة وكفؤة مهنية، وبعيداً عن الضغوطات السياسية"، مضيفاً أن "الكاظمي عليه التعامل مع كل القوى السياسية من مختلف المكونات ضمن مسطرة واحدة، حتى يضمن تمريرهم والموافقة عليهم".





وكان النائب عن كتلة "السند الوطني"، فالح الخزعلي، قد كشف، الاحد (26 نيسان 2020)، ما جاء بالاجتماع الذي ضم رؤساء وممثلي الكتل الشيعية، برئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما أوضح سبب رفض الكتل الشيعية الأسماء المقترحة.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي، إن "الاجتماع الذي جمع رؤساء وممثلي القوى الشيعية بالمكلف مصطفى الكاظمي تناول موضوعين، الأول النقاش حول التشكيلة الوزارية وإمكانية تغيير الأسماء التي يتم تداولها في الأروقة السياسية والإعلامية واستبدالها بشخصيات جديدة، والثاني البرنامج الحكومي ومحدداته".

وأضاف، أن "أسباب تحفظ الكتل الشيعية على الأسماء المقترحة من قبل الكاظمي للكابينة الوزارية تعود إلى تمسك القوى السنّية والكردية باستحقاقاتها الانتخابية، وبالتالي أما أن يكون الاختيار بشكل متساوٍ على جميع الكتل والمكونات أو أن يكون التوزيع حسب استحقاقات كل كتلة ومكون".

وأكد: "عدم وجود أي اتفاق على جميع الاسماء المقترحة للكابينة الوزارية، وكذلك لا يوجد اتفاق على تغيير الجميع"، لافتاً إلى أن "الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة لتغيير كلي أو جزئي للأسماء المقترحة".

وتوقع الخزعلي، "أن يتم تغيير أسماء الكابينة الوزارية بشكل شامل، باستثناء اسم واحد أو اسمين، أو تغيير كلي دون استثناء اسم من الأسماء المقدمة"، مؤكداً أن "السياسة لا يوجد فيها ثابت بل المتغيرات تحدث وتحصل في لحظات".

وبين، أن "المنهاج الحكومي الذي عرضه الكاظمي في اجتماعه مع القوى الشيعية تضمن، معالجة المشكلة الاقتصادية، ودعم القطاع الصحي لمواجهة أزمة كورونا، وكذلك تضمن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال سنة من تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك دعم المؤسسات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، وأيضاً شمل فقرة تخص السيادة وجدولة خروج القوات الأجنبية".

وأشار إلى أن "القوى الشيعية اشترطت على الكاظمي عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وكذلك عدم تأسيس حزب سياسي"، مؤكداً أن "مجلس النواب سيشرع بعد استئناف جلساته بإكمال تشريع قانون الانتخابات".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح في التاسع من شهر نيسان الجاري الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بعد اعتذار مرشحين سابقين هما محمد علاوي، وعدنان الزرفي.

بغداد اليوم- متابعة

طرح مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسين الهنين، الخميس (30 نيسان 2020)، مجموعة من النقاط بشأن إيجاد حل للأزمة المالية التي ستعصف بالعراق قريباً بالتزامن مع انهيار أسعار النفط، وفي ظل انتشار كورونا.

وقال الهنين في مقال تابعته (بغ

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس (30 نيسان 2020)، حقيقة ترشيح وزير الاعمار والإسكان الحالي، بنكين ريكاني، إلى منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة.

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "حتى الآ

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اتحاد القوى، النائب أحمد مظهر، الخميس، بان الاتحاد خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باختيار اسماء وزراء الاستحقاق السني في حكومته.

وقال مظهر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "اتحاد القوى خول رئيس الوزراء المكلف مصطفى

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