الثقافة النيابية تعلن عزمها تشكيل لجنة لمراقبة المسلسلات والبرامج التلفزيونية

2020/04/30 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أعلنت لجنة الثقافة النيابية، الخميس (30 نيسان 2020)، عزمها تشكيل لجنة لمراقبة المسلسلات وال...





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