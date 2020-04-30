2020/04/30 | 14:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

من المقرر أن تنسحب إسرائيل عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس، من جيب "الغمر" الواقع جنوبي البحر الميت وتسلمه إلى الأردن، بعد أن كانت قد سلّمته منطقة الباقورة، في تشرين الثاني الماضي.

واستخدم مزارعون إسرائيليون منطقتي "باقورة" و"الغمر" للزراعة، في أعقاب توقيع اتفاقية "وادي عربة" للسلام بين الجانبين، عام 1994، وامتدت فترة استئجار المنطقتين 25 عاما.

وتقدر مساحة "الغمر" بنحو 4 آلاف دونم، واحتلت إسرائيل منطقتي "الباقورة" عام 1950 و"الغمر" 1967، وعادت المنطقتان إلى السيادة الأردنية، بموجب معاهدة السلام "وادي عربة"، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقين خاصين ضمن معاهدة السلام.

وينص الملحقان على انتفاع إسرائيل من المنطقتين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، مع تجديد الانتفاع تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أي طرف الآخر بإنهاء العمل بالملحقين، قبل سنة من تاريخ التجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. إسرائيل تسلم منطقة لدولة عربية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. إسرائيل تسلم منطقة لدولة عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).