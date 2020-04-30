وفد اقليم كوردستان يقدم مقترحاته لبغداد حول ثلاثة ملفات شائكة

2020/04/30 | 14:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ واصل وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض اجتماعاته لليوم الثاني على التوالي مع الحكومة الاتحادية في بغداد بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم رئيس الوفد نائب رئيس وزراء الاقليم قوباد طالباني لشفق نيوز، انه خلال المستقبل القريب سيعقد الجانبان جولة جديدة من المفاوضات للتصديق على تلك المقترحات والرؤى التي تبلورت عن المواضيع التي تم التباحث حولها، والمتعلقة بمعالجة قضية الموازنة والرواتب والنفط.

تتمة..

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