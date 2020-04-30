وصلت للطرد والانتحار.. زيادة العنف ضد الرجال خلال حظر كورونا باقليم كوردستان

2020/04/30 | 14:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت منظمة اتحاد الرجال في إقليم کوردستان، يوم الخميس، عن زيادة حالات العنف ضد الرجال في الإقليم خلال فترة حظر التجوال في أزمة فيروس كورونا.وقال سكرتیر المنظمة برهان علي لـشفق نيوز، إنه "في الشهور الثلاثة الأولى لعام 2020 ارتفعت احصائیات العنف ضد الرجال وسجلت 175 حالة شكوی من الرجال الذین تعرضوا للعنف"، مشيرا إلى "تسجيل 17 حالة انتحار وحالة قتل من قبل النساء بمساعدە الاقرباء".وخلال العاشر من اذار الماضي الى العاشر من نيسان الجاري وهي مدة الحجر الصحي المنزلي في اقليم كوردستان، قال علي "تم تسجیل 87 حالة شكوی وسبع حالات انتحار وحالة قتل"، موضحا أن "أکثر حالات العنف کانت العنف اللفظي وسوء المعاملة وعدم الاحترام وطرد الرجال من بیوتهم من قبل زوجاتهم و تدخل اهل الزوجة في مشاکل مابین الزوجین".وأضاف علي أنه "في الشهور الثلاثة الاخيرة لعام 2019، تم تسجيل 136 حالة شكوی و 13حالة انتحار".وعزا علي ارتفاع الحالات إلى "الحجر الصحي وعدم صرف الرواتب"، لافتا إلى أن "منظمة اتحاد الرجال في إقليم کوردستان لا تملك الدعم المادي لتوكيل محامين للدفاع عن الرجال الذين يتعرضون للعنف".

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