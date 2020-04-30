كورونا يصل إلى آخر محافظة مصرية

2020/04/30 | 14:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في شمالي سيناء، آخر محافظة كانت خالية من الفيروس في مصر.

وكانت شمالي سيناء المحافظة الوحيدة في مصر، التي حافظت على سجلها خاليا من الإصابات بكورونا، منذ ظهور الفيروس في البلاد، منتصف شباط الماضي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة المصرية في المحافظة، طارق شوكة، في بيان أن "الحالة المصابة دخلت مستشفى في مدينة بئر العبد إثر الاشتباه بإصابتها بالفيروس."

وتم سحب العينات المعملية وفقا لإجراءات وزارة الصحة، ليتبين أن الحالة مصابة بالفيروس بعد أن كانت نتيجة التحليل إيجابية.

ولفت شوكة إلى أنه "تم عزل الحالة في الحجر الصحي داخل المستشفى"، مضيفا أن "فرق الترصد قامت بعمل اجراءات التقصي الوبائي وأعمال التطهير اللازمة واتخاذ إجراءات متابعة المخالطين لها".

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في مصر، 5268، من بينهم 380 حالة وفاة، فيما تماثلت 1335 حالة للتعافي، وذلك بعد مرور 11 أسبوعا على ظهور الفيروس في البلاد.

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