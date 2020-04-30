“إسرائيل”: ارتفاع وفيات كورونا لـ 219 والاصابات تبلغ 15870

2020/04/30 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة في الكيان الإسرائيلي ،الخميس، عن تسجيل أربع وفيات جديدة و36 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا، ليترفع عدد الإصابات إلى 15870 اصابة، والوفيات إلى 219.وقالت الوزارة، في بيان، إن 117 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 79 في حالة مرتبطة بأجهزة التنفس الاصطناعي، في حين وصفت حالة 7043 من […]

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