وزير الخارجية: استقرار المنطقة مرهون بإيجاد حل دائم لقضيّة فلسطين

2020/04/30 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، أنّ تحقيق الاستقرار في المنطقة مرهون بإيجاد حلّ عادل ودائم لقضيّة فلسطين وفقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة.

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