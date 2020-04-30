صحة البصرة تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/30 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مديرية صحة البصرة، اليوم الخميس، 28 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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