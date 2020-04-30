العالم يسجل مليون متعاف من “كورونا”

2020/04/30 | 14:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من مليون، بحسب معطيات حديثة، فيما لم تسجل كوريا الجنوبية أي إصابات للمرة الأولى منذ انطلاق الأزمة.وأظهرت معطيات موقع “Worldometer” المختص برصد ضحايا كورونا، اليوم الخميس،أن مليون و353 مصابا بالعالم تعافوا من الوباء.وبحسب الموقع، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المسجلة أكثر عدد […]

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