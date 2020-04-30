كوريا الجنوبية لم تسجل إصابات جديدة ..للمرة الأولى

2020/04/30 | 14:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت كوريا الجنوبية عن عدم تسجيلها أي إصابة جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ أن ظهر هذا الوباء في البلاد، قبل أكثر من سبعين يوما.وأحصت كوريا الجنوبية عشرة آلاف و765 إصابة منذ أن سجلت الحالة الأولى في 18 شباط الماضي.ولأسابيع بقيت كوريا الجنوبية البلد الثاني المتضرر بوباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 247 […]

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