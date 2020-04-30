نائب: دعوة اعضاء بالكونغرس لنشر القبة الحديدية بالعراق إشارة لعدم وجود نية الخروج

2020/04/30 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الخميس , دعوة أعضاء بالكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين الى نشر القبة الحديدية بانها إشارة لعدم وجود نيات لخروج الامريكان من البلاد , مطالبا الكتل السياسية ان تعي خطورة هذه التصريحات والضغط على الحكومة المقبلة لوضع اليات تنفيذ قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية […]

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