علامات “مريبة”: نائب ترامب يدخل مركز مصابين بكورونا دون كمامة.. وحديث “مسرب” داخل البيت الأبيض حول “وجود لقاح لكورونا”!

2020/04/30 | 14:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أشعل نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الجدل، بعد ظهوره خلال زيارة مركز طبي لعلاج المصابين بكورونا دون ارتداء الكمامة، وذلك بالتزامن مع مقطع فيديو وحوار “مريب” جرى بين اعلاميين داخل قاعة مؤتمرات في البيت الابيض تحدثوا عن “تلقيهم لقاح ضد كورونا”، فيما طالب احد الاعلامين زميله بخلع الكمامة!.وأظهر مقطع فيديو، […]

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