وزيرة الصحة الاسبانية تجهش بالبكاء عند الإعلان عن ضحايا كورونا ..فيديو

2020/04/30 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في نهاية اجتماع ماراثوني بشأن الإعلان عن ضحايا “كوفيد-19” العاملين في قطاع الصحة، انهمرت دموع وزيرة الصحة الإسبانية، فيرونيكا كاسادو.وتوقفت كاسادو عن قراءة الملاحظات الختامية للحظات، غير قادرة على الاستمرار، واعترفت أن الوباء العالمي قد “غيرنا جميعا”.وكانت كاسادو على وشك تكريم المهنيين الصحيين الخمسة الذين أصبحوا ضحايا الفيروس في منطقة قشتالة وليون، […]

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