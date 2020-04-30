الموقف الوبائي لفيروس كورونا في واسط

2020/04/30 | 14:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط اعلنت دائرة صحة محافظة واسط، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة.وجاء الموقف الوبائي كالتالي:ـ العدد التراكمي للإصابات الموجبه ٣٥ـ الشفاء ٢٨ـ الوفاه ٢ـ عدد الحالات الموجبة قيد العلاج داخل المستشفى عدد خمسة.

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