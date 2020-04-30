نائب عن صادقون يدعو للتحقيق بأنباء بيع وزارة الدفاع قطع أراضٍ الى مستثمر خارجي

2020/04/30 | 14:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب النائب عن كتلة صادقون، وجيه عباس، للتحقيق من انباء بيع وزارة الدفاع قطع أراضٍ تابعة للجيش العراقي الى مستثمر خارجي.وقال عباس في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه إن “لجنتي الامن والدفاع ولجنة النزاهة البرلمانيتين مطالبتان بضرورة التأكد من المعلومات التي نشرتها بعض الوكالات الإخبارية حول قيام وزارة الدفاع ببيع أراضٍ تابعة إلى […]

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