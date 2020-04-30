الحظر الوقائي من “كورونا” يضيّق الخناق على فقراء العراق

2020/04/30 | 15:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أن شَرعت #الحكومة_العراقية بتطبيق حظر التجول، خشية اتساع رقعة الاصابة بفيروس #كورونا في البلاد، والعوائل العراقية من العمّال وأصحاب المهن الصغيرة تعاني ظروفا معيشية صعبة، وبعد سنين من الجوع وتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد،…

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