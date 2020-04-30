مقتل 7 عناصر من داعش والعثور على خمس مضافات في صلاح الدين

2020/04/30 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – صلاح الدين

أعلنت مديرية إعلام الحشد الشعبي، الخميس (30 نيسان 2020)، مقتل 7 عناصر من داعش والعثور على خمس مضافات تابعة لهم في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات اللواء السادس للحشد الشعبي بمساندة من طيران الجيش العراقي، قتلت، سبعة عناصر بتنظيم داعش الإرهابي"، مشيرة إلى أنها "عثرت على خمس مضافات في قاطع عمليات صلاح الدين".

وأضافت أن "عملية أمنية استباقية وفق معلومات استخبارية انطلقت، مساء أمس الأربعاء، وانتهت، صباح اليوم، حيث قام مقاتلو اللواء بمسح عدد من المناطق ضمن قاطع عمليات صلاح الدين ومن ضمنها الطريق الرئيسة للمحافظة حتى جبال حمرين".

وأشارت المديرية إلى أنه "تم خلال العملية العثور على خمس مضافات لفلول داعش وقتل سبعة إرهابيين وكذلك الاستيلاء على مواد لوجستية وأسلحة ومتفجرات".

بغداد اليوم-الديوانية

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بغداد اليوم

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