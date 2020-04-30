سنغافورة الاكثر تفشياً بفيروس كورونا تليها إندونيسيا في جنوب شرق اسيا

2020/04/30 | 15:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

لا تزال سنغافورة متربعة على عرش قائمة الدول الأكثر تفشيا بفيروس كورونا الجديد بين دول جنوب شرق آسيا.

وأعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، عن تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 16169، مع بقاء الوفيات على حالها عند 14 شخصا.

تليها إندونيسيا، مسجلة 347 إصابة جديدة بالفيروس، بحسب بيانات وزارة الصحة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10118، كما سجلت 8 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 792، بينما تعافى 1522 شخصا، وتم إجراء اختبار لأكثر من 72300 شخص.

أما في الفلبين، فسجلت وزارة الصحة 276 حالة إصابة جديدة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 8488، وسجلت كذلك 10 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 568.



كما لفتت الوزارة إلى تعافي 20 شخصا آخرين، ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 1043.

وفي ماليزيا تم الإبلاغ عن 57 حالة إصابة جديدة مما رفع العدد الإجمالي الى 6002 حالة، وتم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات 102.

أما في تايلاند فقد سجلت أقل حصيلة في عدد الإصابات الجديدة على مدار 24 ساعة، وهي 7 إصابات، ولا وفيات، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 2954 ، بينما ظلت الوفيات عند 54 حالة، وذلك منذ بدء تفشي المرض هناك في يناير.

ولفتت السلطات في تايلاند إلى أن ما يقرب من 91 % من المرضى تماثلوا للشفاء وعادوا إلى بيوتهم، بينما لا يزال 213 شخصا في المستشفى.

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