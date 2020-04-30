الإمارات تسجل 552 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا

2020/04/30 | 15:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، في عموم البلاد.

وذكرت الوازرة أنها "أجرت أكثر من 27 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات و كشفت عن 552 إصابة جديدة بالفيروس التاجي و 100 حالة شفاء و7 حالات وفاة."

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد أمس الأربعاء أن العالم يعيش تحديات جمة بسبب تفشي كورونا، مشددا على أنه لكي يتم تجاوز هذه التحديات، فلا بد من أن يتلازم الإيمان بالقيم الإنسانية.

ووجه آل نهيان رسالة إلى مواطني الإمارات والمقيمين، كتب فيها: "القيم والأخلاق لها دور جوهري في المجتمع، وهذا ما فعله المواطنون والمقيمون على أرض الإمارات، وفي هذا الشهر الفضيل علينا بالتحلي بالصبر وتحمّل المشاق في مواجهة التحديات".

وأضاف: "الأزمة مستمرة وعلاجها يحتاج إلى الصبر والتكاتف ومساندة كل من يعمل لأجل صحة هذا الوطن وسلامته من مواطنين ومقيمين لا نفرق بينهم".

وتابع: "الإمارات قوية وقادرة على الخروج من هذه الأزمة واجتيازها".

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