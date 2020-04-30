بايدن يواجه اتهام امرأة له بالاعتداء الجنسي عليها

2020/04/30 | 15:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – تحت ضغوط متزايدة للردّ على اتهامه بالاعتداء الجنسي على مساعدة سابقة له، سلط المرشح الديموقراطي إلى البيت الأبيض جو بايدن الضوء مساء الأربعاء على سجلّه في مكافحة العنف ضد النساء لكن من دون ذكر القضية.وتتهم تارا ريد البالغة 56 عاماً، جو بايدن بأنه اعتدى عليها جنسياً عام 1993 عندما كان […]

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