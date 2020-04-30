العثور على أجزاء من حطام مروحية الحلف الأطلسي المفقودة في البحر الإيوني 

2020/04/30 | 15:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثينا-(أ ف ب) – أعلن مصدر عسكري يوناني الخميس العثور على أجزاء من حطام مروحية كندية كانت تقوم بمهمة مراقبة لحلف شمال الأطلسي وفقدت مساء الأربعاء، في البحر الإيوني بين اليونان وإيطاليا.وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنه “عُثر على حطام في منطقة مراقبة وتدخل إيطاليا” في البحر الإيوني، موضحا أن “اليونان أرسلت مروحية للبحرية […]

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