دائرة هجرة صلاح الدين لـ”العهد نيوز”: شمول جميع اقضية المحافظة ومخيمات النازحين بالمساعدات الغذائية والصحية

2020/04/30 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الديناكد مدير دائرة الهجرة والمهجرين في صلاح الدين خالد محجوب، في حديث خص به “العهد نيوز” اليوم الخميس، شمول جميع اقضية صلاح الدين ابتداءا من الدجيل وصولا الى الطوز والنواحي والقرى التابعة ومخيمات النازحين بالمساعدات الغذائية والصحية.واضاف، ان دائرة الهجرة والمهجرين في صلاح الدين وزعت 8600 حصة غذائية على النازحين والفقراء خلال […]

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