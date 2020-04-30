2020/04/30 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز / الانبار اعلن مدير قسم استخبارات مكافحة الجريمة المنظمة في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار العقيد معتز الفلاحي اليوم ، الخميس، عن اغلاق معملين للمعجنات مخالف للشروط الصحية في مدينة الفلوجة .وقال الفلاحي في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “قسم استخبارات مكافحة الجريمة المنظمة في مدينة الفلوجة وبالتنسيق مع صحة الانبار نفذ حملة تفتيش […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخبارات الفلوجة لـ”العهد نيوز”: اغلاق معملين للمعجنات مخالف للضوابط الصحية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخبارات الفلوجة لـ”العهد نيوز”: اغلاق معملين للمعجنات مخالف للضوابط الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).