صحة كربلاء.. نجاح إستخدام بلازما الدم في علاج كورونا

2020/04/30 | 15:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء، الخميس، عن نجاح علاج حالات الإصابة بفيروس كُورونا المستجد عبر بلازما الدم من حالة سابقة أصيبت وتماثلت للشفاء....

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