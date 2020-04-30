الحشد يقتل سبعة دواعش في صلاح الدين

2020/04/30 | 15:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقتلت قوات اللواء السادس للحشد الشعبي بمساندة من طيران الجيش العراقي، الخميس، سبعة عناصر بتنظيم “داعش” الإرهابي، فيما عثرت على خمس مضافات في قاطع عمليات صلاح الدين.وقال الحشد في بيان، إن"عملية أمنية استباقية وفق معلومات استخبارية انطلقت، مساء امس الأربعاء، وانتهت، صباح اليوم، حيث قام مقاتلو اللواء بمسح عدد من المناطق ضمن قاطع عمليات صلاح الدين ومن ضمنها الطريق الرئيسة للمحافظة حتى جبال حمرين".وأضاف، أنه"تم خلال العملية العثور على خمس مضافات لـفلول “داعش” وقتل سبعة إرهابيين وكذلك الاستيلاء على مواد لوجستية وأسلحة ومتفجرات".

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