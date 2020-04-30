2020/04/30 | 15:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 983 اصابة جديدة و71 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.واكدت الوزارة أنه بتسجيل هذه الحالات ارتفع "عدد المصابين بكورونا في البلاد الى 94640 والمتوفين الى 6028 والمتعافين الى 75103"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تسجل 983 اصابة جديدة و71 حالة وفاة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تسجل 983 اصابة جديدة و71 حالة وفاة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).