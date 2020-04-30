قادة واشنطن وبكين … متى سيرفضهم الشعب ؟!

2020/04/30 | 15:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / بهزاد بامرني… قد يبدو الاستفسار اعلاه غريبا بعض الشيء، قياسا بظاهر الامور.فأمريكا، هي الآمر الناهي في العالم، وهي التي تحرك معظم رؤساء الدول كبيادق الشطرنج.انها حلم الكثيرين.اما الصين، فهي التي تفاجئ العالم ليل نهار بآخر صيحات التكنولوجيا، مصحوبة بالسرعة والابداع.وهي الآن في الطريق لابتلاع العديد من الدول والثقافات تحت […]

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