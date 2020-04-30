2020/04/30 | 15:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عبر وزير الكهرباء لؤي الخطيب، عن تأسفه لاستهداف خط نقل الطاقة “مرساد” الذي يغذي محافظة ديالى، من خلال بيت شعر للشاعر بشار بن البرد.وكتب الخطيب في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “متى يبلغ البنيان يوماً تمامه..إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم”.واضاف: “بعد التفجير الإرهابي لأبراج ٤٠٠ك.ڤ.التي أدت إلى انفصال خطوط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطيب يعبر عن “تألمه” من استهداف أحد خطوط الكهرباء ببيت شعري لبشار بن البرد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطيب يعبر عن “تألمه” من استهداف أحد خطوط الكهرباء ببيت شعري لبشار بن البرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).