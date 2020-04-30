الكهرباء تكشف عن اسباب انخفاض معدل تجهيز الطاقة في ست محافظات بينها بغداد

2020/04/30 | 15:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادافادت وزارة الكهرباء ومسؤولون محليون اليوم الخميس، بانخفاض معدل تجهيز الطاقة الكهربائية في ست محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد جراء استهداف ابراج لنقل الطاقة في محافظة ديالى بعوبات ناسفة.وقالت وزارة الكهرباء في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان خطوط المقدادية ١٣٢ كي في وشرق بغداد-امين ٤٠٠كي في تعرضت الى استهداف بعبوات ناسفة […]

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