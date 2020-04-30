الوطني الكردستاني: الوفد الكردي لم يتوصل الى اتفاق بشأن الخلاف النفطي

2020/04/30 | 15:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، الخميس، أن كردستان لم تحقق أي تقدم بشأن خلافها النفطي مع بغداد.وقال خوشناو لـ /المعلومــة/ إن “الوفد الكردي الذي يجري زيارة حاليا في بغداد لم يحقق أي اتفاق او تقدم في مباحثاته مع وزير النفط ثامر الغضبان، لانهاء الخلاف النفطي بين المركز والاقليم”.وأضاف، أن […]

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