كيف تَستخدِم أمريكا سِلاح “الدولار” لتفجير حربٍ أهليّةٍ جديدةٍ في لبنان؟ ؟ وهل بوّابة الخُروج من الأزَمة نَزعُ سِلاح المُقاومة؟

2020/04/30 | 15:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان… إذا أردنا أن نفهم ما يجري حاليًّا في لبنان من احتِجاجاتٍ اتّسمت بالعُنف وهجَمات على المصارف، خاصّةً في طرابلس بالشّمال، ما علينا إلا التّأمُّل في تصريحات ديفيد شنكر، مُساعد وزير الخارجيّة الأمريكي لشُؤون الشرق الأوسط، التي أدلى بها اليوم لقناة “العربيّة” السعوديّة.شنكر كشَف عن ثلاث نقاط على درجةٍ كبيرةٍ […]

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