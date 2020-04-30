لقب الدوري الفرنسي يقترب من سان جيرمان

2020/04/30 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، عن تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم، رغم إلغاءه.

وألغي الموسم الحالي للدوري الفرنسي بسبب تفشي فيروس كورونا، وعدم القدرة على استئناف أي نشاط حتى أغسطس المقبل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد تم اعتماد جدول ترتيب الموسم الحالي، واعتبار باريس سان جيرمان بطلًا للمسابقة.

وصرح نويل لو جريه، رئيس الاتحاد الفرنسي في وقتٍ سابق، لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، أنه سيعتمد الجدول الحالي للدوري الفرنسي لتحديد البطل، دون الإفصاح عن موقف الهابطين.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن مارسيليا بعد مرور 28 جولة.

وأوضحت صحيفة ليكيب اتجاه رابطة المحترفين الفرنسية بشأن اعتماد الجدول النهائي لبطولة الدوري.

وتستند الرابطة إلى عملية حسابية نسبية للنقاط وفقا لعدد المباريات، كشف عنها مدير تحرير صحيفة ليكيب.

ووفقا للاعتبارات التي وضعتها الرابطة قبل اجتماعها اليوم الخميس، فإن بي إس جي سيكون بطلا للدوري، ليتأهل لدوري الأبطال رفقة أولمبيك مارسيليا ورين، بينما تتأهل للدوري الأوروبي أندية ليل وريمس ونيس، ويهبط للدرجة الأدنى أميان وتولوز.

وبنفس الاعتبارات الحسابية، فإنه من المنتظر أن يصعد من دوري الدرجة الثانية فريقا لوريان ولانس.

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