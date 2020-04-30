أجويرو : “كارثة” ستدفع ميسي لمغادرة برشلونة

2020/04/30 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يثق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي، أن مواطنه ليونيل ميسي سيبقى في برشلونة.

ويمتد عقد ميسي مع برشلونة لنهاية الموسم المقبل، لكنه يحتوي على شرط يمنحه حرية الرحيل مجانًا بنهاية الموسم الجاري.

ويرى أجويرو أن ميسي الحاصل على 6 كرات ذهبية، سعيد في كامب نو، ولا يفكر في الرحيل.

وقال أجويرو في تصريحات لبرنامج “إل شيرينجويتو”: “بالطبع، ليو رمز وأسطورة لبرشلونة، فقد، تغير الكثير من اللاعبين، وظل ميسي في برشلونة، إنه يحب النادي، ويتطابق معه، وهو مرتاح وسعيد هناك”.

وأضاف: “ما لم يحدث شيء كارثي، سيبقى ميسي مع برشلونة”.

ودخل ميسي في خلافات كثيرة مع إدارة برشلونة هذا الموسم، ما زاد التكهنات حول تفكيره في الرحيل وخوض تجربة جديدة خارج إسبانيا.

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