بالوثيقة.. الأمن الوطني يرفع توصية سرية لعبدالمهدي بخصوص فساد وزارة التجارة

2020/04/30 | 15:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/رفع جهاز الامني الوطني توصية سريعة الى مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي.و تضمنت التوصية تأييداً لسؤال برلماني وجهه النائب حامد الموسوي حول عمليات فساد في وزارة التجارة.

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