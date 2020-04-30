ألمانيا تحظر «حزب الله» اللبناني بشكل كامل وتقيد أنشطته

2020/04/30 | 15:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، أن برلين حظرت رسمياً، وبشكل كامل ميليشيات #حزب_الله اللبنانية، المدعومة من #إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.ورافق الإعلان، مداهمة الشرطة الألمانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أربعة…

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