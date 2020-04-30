نجدة بغداد تعتقل 68 مخالفاً للقرار حظر التجوال

2020/04/30 | 15:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الخميس، القبض على 68 شخصا لمخالفتهم أوقات حظر التجوال.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “مفارزها تمكنت من القبض على 68 شخصا لمخالفتهم تعليمات اوقات حظر التجوال”.واضافت، ان “المفارز تمكنت ايضا من اعتقال 34 متسولاً و مخمورين اثنين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد”.

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