التخطيط تعلق على إمكانية اجراء التعداد السكاني في ظل الازمة الصحية والاقتصادية

2020/04/30 | 15:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت وزارة التخطيط، الخميس، استمرار الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان 2020، الا انها رهنت اجراءه بالاوضاع الاقتصادية والصحية في العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ /المعلومة/ إن “وزارة التخطيط مستمرة باجراء الاستعدادات اللازمة لانجاز التعداد السكاني نهاية العام الجاري على قدم وساق”، لافتا الى أن “المضي باجراء التعداد العام للسكان […]

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