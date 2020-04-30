الأردني أبو زريق يتنازل عن جزء من راتبه بسبب كورونا

2020/04/30 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنازل المدافع الأردني الدولي محمد أبو زريق، عن جزء من راتبه الشهري لصالح فريقه معيذر القطري.

وجاء تنازل اللاعب عن جزء من راتبه، من باب الوقوف إلى جانب ناديه الذي يحترف فيه منذ بداية الموسم، وللتخفيف من حجم الأضرار التي لحقت بمنظومة كرة القدم في العالم بسبب جائحة كورونا.

وأكد أبو زريق في رده على استفسارات ، أن عقده مع معيذر سينتهي مع نهاية مباريات الموسم، والذي سيطرأ عليه تعديلات فيما يخص المواعيد، نظراً لتجميد الأنشطة من الشهر الماضي.

ويعتبر أبو زريق من المدافعين المميزين حيث سبق له اللعب بصفوف الفيصلي والرمثا ومنشية بني حسن.

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