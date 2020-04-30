الأندية الأردنية غير مقتنعة باقتراحات الاتحاد الأردني

2020/04/30 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد ممثلو الأندية المحترفة مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا جديدا عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الاقتراحات الثلاثة التي تسلمتها من الاتحاد الأردني، بخصوص الآلية الأنسب لاستئناف بطولة دوري المحترفين الذي توقف لعدة أسباب من ضمنها جائحة كورونا.

ويتوقع أن يشهد الاجتماع التطرق إلى ضرورة أن يفي اتحاد كرة القدم أولاً بدفع مستحقات الأندية المتأخرة بعد الاتفاق الذي تم بينهما قبل جائحة كورونا، ومن بعد ذلك يتم الحديث عن آلية استئناف الموسم.

وينتظر أن تخرج الأندية في اجتماعها بقرار جماعي للرد على الاقتراحات الثلاثة الخاصة بالاتحاد الأردني.

وأكد مصدر أن “اتحاد الكرة تسلم المستحقات المخصصة من اللجنة الأولمبية، ومن باب أولى أن يخصصها لدفع المستحقات المتأخرة للأندية، المتراكمة عليه منذ مواسم”.

وأوضح المصدر “الأندية بدت غير مقتنعة بالاقتراحات التي قدمها الاتحاد الأردني لها، حيث وجدت أنها تخلو من المنطق ولا تحقق المصلحة العامة لكرة القدم الأردنية”.

وأشار إلى أن “اتحاد كرة القدم يبدو أنه لا يريد أن يتطرق لأية حلول قد تلزمه بدفع مستحقات الأندية ومن ثم تعويضها بسبب جائحة كورونا، رغم أن الاتحاد الدولي سيقوم بتعويض كافة الاتحادات التابعة له ماليا”.

وقدم كل من الوحدات والفيصلي اقتراحا مختلفاً تماما عن الاقتراحات الثلاثة التي تقدم بها اتحاد الكرة.

وطالب الفيصلي باستئناف بطولة الدوري الحالي في شهر أغسطس/ آب المقبل، على أن تنتهي في مايو/ أيار، من عام 2021.

وتمسك نادي الوحدات باستئناف بطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، على مرحلتين، ذهابا وإيابا مع اتأكيد أهمية الحضور الجماهيري.

في المقابل، فإن الاقتراحات الثلاثة لاتحاد الكرة نصت على استكمال مرحلة الذهاب ابتداءً من 3 أغسطس/آب على أن تنتهي في 29 سبتمبر/أيلول المقبل، وتبدأ مرحلة الإياب في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تنتهي بطولة الدوري بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول، فيما تجرى بطولة الكأس لفرق دوري المحترفين فقط.

وحمل الاقتراح الثاني، استئناف الدوري من مرحلة واحدة تبدأ في سبتمبر/أيلول وتنتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

واشتمل الاقتراح الثالث على إلغاء بطولة الدوري، وإقامة بطولة جديدة، على أن يتم تحديد موعدها بناء على قرارات وتوصيات وزارة الصحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأندية الأردنية غير مقتنعة باقتراحات الاتحاد الأردني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأندية الأردنية غير مقتنعة باقتراحات الاتحاد الأردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).