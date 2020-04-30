لجنة نيابية ‘تعاتب’ رئاسة البرلمان: نستغرب إبعاد هذه الملفات عنا

2020/04/30 | 15:46 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



عبرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الخميس، عن استغرابها من إجراءات رئاسة ا...

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