خلاف صيني-أميركي يعرقل التصويت على مشروع قرار حول كورونا في مجلس الأمن

2020/04/30 | 15:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – عرقلت الولايات المتحدة والصين الخميس مشروع قرار فرنسي-تونسي في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى “تعزيز التنسيق” بمواجهة وباء كوفيد-19، ما يترك القليل من الأمل لدى دبلوماسيين بإمكانية طرح المشروع لتصويت سريع.ولخص دبلوماسي رفض الكشف عن هويته الوضع بالقول “هذا تجميد قوي، لا أحد يتحرك”، بينما قال دبلوماسي […]

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